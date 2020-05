Coronavirus: fase 2, insediato in Piemonte il comitato di monitoraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere il suo scopo, il Comitato si è posto una precisa linea operativa. Come riassume il vicepresidente Carosso “Monitoreremo, sia a livello delle singole aree provinciali che regionale nel suo complesso, come si sta evolvendo la situazione economica e sanitaria, alla luce della progressiva riapertura delle attività produttive e dell’aumento dello spostamento delle persone, in modo da individuare come si suddividono gli eventuali nuovi contagi per categorie sociali e produttive, ed intuire dove e perché si potrebbero verificare zone o settori sui quali concentrare l’attenzione per evitare una nuova chiusura”. Per questo motivo i dati verranno inviati all’Ires, che provvederà alla redazione di un rapporto settimanale. A carattere periodico tutti i componenti si incontreranno per via telematica per analizzare la situazione e suggerire le disposizioni che si potrebbero rendere necessarie. Alla riunione di insediamento erano collegati in videoconferenza il Prefetto di Torino, Claudio Palomba, i sindaci di Torino, Novara e Cuneo, i presidenti delle Province di Alessandria, Asti, Novara e Biella e di Ires Piemonte, i capigruppo del Consiglio regionale e il commissario straordinario per l’emergenza Covid Vincenzo Coccolo e il responsabile dell’ufficio di coordinamento legale dell’area giuridica dell’Unità di Crisi, Antonio Rinaudo. (Rpi)