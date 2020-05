Campania: Ciarambino (M5s), nessuna sanatoria per migrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato il modo in cui il governo ha lavorato, mettendo in primis la salute dei cittadini. Soltanto quando il comitato tecnico-scientifico ha valutato che si potesse trattare la ripresa socio-economica, si è iniziata la ripartenza". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliera del Movimento 5 stelle in Regione Campania. "Dobbiamo rimanere cauti - ha proseguito Ciarambino - mantenendo tutti i sistemi di sicurezza. Bisogna agire in sicurezza supportando, però, tutte le attività economiche. Abbiamo mandato una proposta al governatore, dove analizziamo tutte le aziende non prese in considerazione. Il bonus delle micro-imprese di 2mila euro si eroga a tutte le attività imprenditoriali sospese, ma ci sono una serie di attività, come il settore le wedding, gli odontotecnici, i noleggi con conducente, tutte queste realtà non rientrano nei benefici della regione, nonostante il loro fatturato sia calato drasticamente. La Campania, poi, è terra di mercati, quindi penso anche a tutti gli ambulanti di cui non si parla. bisogna dare supporto anche a queste categorie: abbiamo ipotizzato un fondo a spesa dei comuni per poter aiutare tutte queste attività. De Luca, in queste settimane, ha utilizzato al meglio la cosa che sa fare meglio: al comunicazione". (segue) (Ren)