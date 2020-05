Pozzuoli (Na): incendio in centrale elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte un incendio è scoppiato in una centrale elettrica in via Fascione a Pozzuoli. Le fiamme sono state preceduto da un forte scoppio che ha allarmato i cittadini. Fumo nero ha coperto la zona durante le operazioni di spegnimento che si sono protratte per diverse ore. A seguito dell'esplosione una parte del Comune è rimasta senza elettricità. Causa dello scoppio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe da ricercarsi in un trasformatore collegato a un serbatoio di combustibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.(Ren)