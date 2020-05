Coronavirus: Taglialatela (Campo Sud), esposto a Procura su covid hospital in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una gara per 18milioni di euro. Un solo giorno per presentare le offerte. Una sola azienda ammessa. Basterebbero questi pochi dati per evidenziare le evidenti irregolarità ed anomalie di cui la Regione Campania si è resa responsabile per la realizzazione delle unità di terapia intensiva Covid negli ospedali di Napoli, Salerno e Caserta". Così in una nota Marcello Taglialatela, presidente dell'associazione Campo Sud annunciando un esposto alla Procura per irregolarità sui covid hospital. "Per questi motivi - ha proseguito - a nome dell'associazione Campo Sud, questa mattina abbiamo presentato un esposto alla magistratura per verificare eventuali comportamenti penalmente rilevanti. Una gara per la quale i partecipanti dovevano fornire numerose e precise garanzie in sole 24 ore. Una procedura urgentissima per realizzare posti letto anti coronavirus che, dopo 45 giorni dalla firma del contratto, ancora non sono entrati in funzione. Chiediamo al presidente De Luca di fornire spiegazioni alle di cattiva amministrazione che rivolgiamo alla sua amministrazione", ha concluso Taglialatela. (Ren)