Coronavirus: Marrone, nel "Riparti Piemonte" tutele rafforzate contro infiltrazioni mafiose

- Il Piemonte si difende dalle infiltrazioni mafiose negli appalti, anche per i finanziamenti urgenti e straordinari del “Riparti Piemonte” disponendo vincoli più restrittivi rispetto alle regole nazionali e pur accelerando i tempi per la conclusione dei contratti. Lo ha spiegato stamane l’assessore Maurizio Marrone, intervenuto alla Commissione Legalità, presieduta da Giorgio Bertola, che a fine dibattito ha dato parere favorevole all’unanimità dei votanti al disegno di legge 95: “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19” (le opposizioni hanno rimandato all'Aula per esprimersi). “Abbiamo migliorato – ha spiegato Marrone - il protocollo emanato dai ministeri di Interni e Finanze, che attiva su queste misure le procedure d’urgenza contenuta nel codice Antimafia. Il nostro testo regionale è più rigoroso, perché si prevede che Il versamento dell’erogazione sia in ogni caso sospeso, sino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria. Quindi noi mandiamo avanti la stipula dei contratti, velocizzando i tempi e rassicurando gli imprenditori che già sanno di avere i documenti in regola con l’antimafia. Tuttavia il versamento dei fondi sarà effettuato solo dopo le opportune verifiche. Se avessimo applicato soltanto i protocolli ministeriali, avremmo invece versato il denaro prima ed eventualmente dopo, in mancanza di garanzie documentali, avremmo potuto e dovuto chiederli indietro, con le immaginabili difficoltà del caso”. (segue) (Rpi)