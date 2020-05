Campania: Santillo (M5s), più investimenti nel nuovo accordo di programma RFi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell’aggiornamento dell’accordo di programma di Rfi, che innalzerà a 15,4 i miliardi di investimenti su tutta la rete nazionale, ci sono importanti contributi anche per le tratte ferroviarie della Campania". Così in una nota il senatore campano del Movimento 5 stelle Agostino Santillo. "Interamente finanziata ormai la Napoli-Bari - ha proseguito il senatore - nei documenti che hanno avuto il parere positivo c’è il potenziamento della linea Napoli-Roma, la realizzazione di uno studio di fattibilità per soluzioni alternative al fine di completare la cosiddetta 'Alifana Bassa', vale a dire il collegamento Aversa-Santa Maria Capua Vetere e l’apertura di nuovi servizi e fermate sulla tratta Capua-Caserta, e anche l’integrazione infrastrutturale dei collegamenti tra i centri costieri isolati della fascia dei litorali cilentano e domitio. Negli investimenti in programma per Rfi c’è tanto Sud: la Campania e le sue infrastrutture avranno investimenti importanti. Il nostro paese può ripartire davvero solo migliorando le sue reti infrastrutturali”, ha concluso Santillo.(Ren)