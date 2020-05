Coronavirus: Odg Campania, presto torneranno conferenze stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha accolto l'invito dell'Ordine dei giornalisti della Campania ad organizzare al più presto una serie di conferenze stampa in cui i giornalisti potranno rivolgere in diretta alcune domande sulla nuova fase del Coronavirus come ulteriore segno di una comunità che vuole guardare in avanti verso la normalità". Così in una nota l'Ordine dei giornalisti della Campania. "La Regione ha invitato l'Ordine a indicare un metodo per la rotazione dei giornalisti - ha spiegato l'Odg campano - Proposta che formuleremo anche in base al numero dei posti disponibili". (Ren)