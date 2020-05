Piemonte: Moderati, no a dimissioni di Icardi, sì a commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Moderati, onorevole Giacomo Portas, il capogruppo in Consiglio Regionale, Silvio Magliano, e la segretaria cittadina, Carlotta Salerno, considerano "inopportuna nella sostanza e sbagliata nella tempistica ogni richiesta di dimissioni da parte di Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte". Aggiungono: "Questo è il tempo in cui le istituzioni devono restare unite, evitando inutili polemiche. Portiamo fuori il Piemonte e i piemontesi dall'emergenza: non possiamo permetterci rotture che ci porterebbero indietro di settimane e settimane in questa difficile battaglia. La priorità, ora, è sconfiggere il virus: per farlo, la macchina deve andare avanti in continuità. A emergenza superata arriverà il momento di considerare le responsabilità politiche di ciascuno. Questo è piuttosto il momento di affrontare, in una commissione di indagine o di inchiesta, il tema delle falle del sistema emerse in queste settimane, evidenti di per sé e confermate dalle tante segnalazioni che continuano a giungerci. Non vogliamo che i piemontesi si ritrovino in futuro in una situazione simile. In seno a tale commissione i Moderati, come già dichiarato in passato, non faranno sconti". (Rpi)