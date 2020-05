Coronavirus: A. Cesaro (FI), vergognoso assedio-multe a bar e ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è solo da vergognarsi: la pioggia di multe a carico di bar, pasticcerie o pizzerie sulle quali il governo ha scaricato la pesantissima responsabilità morale di dover allontanare i clienti che, violando le regole dell'asporto, consumano a pochi passi dal locale, è indegno di un paese civile, di un paese peraltro in ginocchio". Lo ha affermato, commentando le notizie sulle numerose multe comminate agli esercenti della ristorazione per i casi di asporto e consumo nei pressi dei locali di esercizio, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale "è già assurdo che un cittadino possa comprare un panino all'interno di una salumeria ma non un cornetto all'interno di un bar. Si tratta di norme sbagliate che pregiudicano l'avvio della fase 2 e che, oltre che sui ristoratori, finiscono anche per generare un carico di lavoro pesantissimo sulla polizia municipale che, piuttosto che andar dietro ad un 'caffè scorretto', dovrebbe e potrebbe occuparsi anche di qualcosa di più rilevante". "Queste norme – ha concluso Cesaro – vanno dunque immediatamente modificate e le multe vanno cancellate". (Ren)