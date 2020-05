Coronavirus: Zinzi convoca commissione Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione Terra dei fuochi, Ecomafie, Bonifiche del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, ha convocato per lunedì 11 Maggio alle ore 15 una seduta di Commissione alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola. Nel corso della seduta, che si svolgerà in modalità telematica, si farà il punto sul "Pericolo inquinamento delle acque interne e costiere della Campania durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus". Il riferimento è ai diversi episodi denunciati nel periodo immediatamente successivo al lockdown. Quelli verificatisi al Fiume Sarno e alla foce dell'Agnena ne sono un esempio. "In attesa dei risultati delle analisi dell'Arpac sui casi evidenziati – ha dichiarato Zinzi - le istituzioni hanno il dovere di affrontare un problema, quello degli scarichi illegali, che non è recente ma che dopo il lockdown è riemerso in maniera preoccupante. Quella stessa attenzione dimostrata finora nei controlli dei trasgressori delle ordinanze, adesso la pretendiamo per proteggere l'ambiente che ci circonda". (Ren)