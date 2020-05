Coronavirus: Piemonte, Unità di crisi cerca tecnici di laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha lanciato un bando che scade alle ore 23:59:59 di sabato 9 maggio per la ricerca di personale per il profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di laboratorio biomedico”. Il contratto di lavoro, a tempo determinato, è della durata di 1 anno. Ogni candidato, all’atto dell’iscrizione, dovrà indicare per quale delle seguenti Aziende intende concorrere: Asl Città di Torino, Asl TO4, Asl TO5, Asl Asti, Asl Alessandria, Asl Cuneo 1, Asl Novara, Asl Vco, Asl Biella, AO Mauriziano, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, AOU Maggiore della Carità di Novara. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica: la procedura è accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione internet. Le procedure concorsuali saranno gestite dalle singole Aziende sanitarie. (Rpi)