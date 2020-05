Coronavirus: Piemonte, non c'è Covid nell'aria e nelle acque di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa prima indagine è stata condotta sulle matrici ambientali della centralina del Lingotto e sugli scarichi delle acque reflue del depuratore SMAT in Torino. Una volta eseguiti i prelievi è stata effettuata la preparazione diversificata dei campioni rispetto alla tipologia di matrice per l’individuazione del virus con tecniche di biologia molecolare. In attesa dell’attivazione del laboratorio di La Loggia, questa prima analisi è stata eseguita presso gli ospedali Amedeo di Savoia e San Luigi di Orbassano. "La virologia ambientale è necessaria per migliorare la ricerca e la conoscenza di come i virus possono interagire con l'ambiente che ci circonda. Un approccio che abbiamo intrapreso sia a livello regionale che a livello nazionale" sottolinea Angelo Robotto, direttore generale di Arpa Piemonte. "Proseguire il monitoraggio, in particolare degli impianti di depurazione in sinergia con Arpa, riteniamo sia una delle basi per approfondire l'interazione del Covid 19 con le matrici ambientali" conclude Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione dell'ASL Città di Torino. (Rpi)