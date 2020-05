Coronavirus: Marrone, nel "Riparti Piemonte" tutele rafforzate contro infiltrazioni mafiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Diego Sarno (Pd) è importante utilizzare le cautele anche nell’emergenza, contemperando le necessità di verifica con quelle di celerità straordinaria che questa situazione comporta. "Per questo sarebbe opportuno inserire nel testo anche l’obbligo preventivo di autocertificazione, in modo da garantire in qualche modo anche la stipula dei contratti". È quindi intervenuta Francesca Frediani (M5s), ricordando che “dal nostro punto di vista le cautele antimafia, anche se in emergenza e con procedure d’urgenza, non vanno assolutamente abbassate. Per questo la nostra attività emendativa sarà rivolta a stringere le maglie, piuttosto che allargarle”. Marco Grimaldi (Luv) si è chiesto “come funzionano adesso le informative e i protocolli antimafia? Noi dobbiamo prevenire in ogni modo le infiltrazioni e recenti fatti di cronaca mi fanno dubitare lo si faccia in modo efficace. Vorrei una norma scritta nostra anche per i subappalti, pure sotto i 150mila euro. Sono preoccupato che chi voglia eludere i controlli, già ora stia provando a farlo, al di là del Riparti Piemonte”. Bertola ha sottolineato in risposta che “i compiti che ci siamo dati riguardo questa emergenza, chiaramente proseguono su tutti i fronti. Ora siamo concentrati sul Riparti Piemonte, ma non dimentichiamo il resto”. Ivano Martinetti (M5s) ha posto l’attenzione “sull’articolo 28 del testo che prevede l’individuazione degli operatori economici soltanto tra quelli aventi sede in Piemonte: mi chiedo se non si vada contro i regolamenti comunitari e le norme per gli appalti in generale. L’articolo 66, che esclude la necessità del Durc, mi sembra inoltre pericoloso”. Gianluca Gavazza (Lega) ha invitato anche a fare riferimento alla “white list” delle aziende, che certifica preventivamente l’assenza di infiltrazioni mafiose per molte imprese: “Ci sono tante aziende iscritte a questa lista che ha l’avvallo della Prefettura, per velocizzare i tempi, dovremmo prendere in considerazione prioritaria proprio queste aziende”. (Rpi)