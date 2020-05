Amministrative: De Pascale (Upi), Province al voto in election day ma dopo le comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Michele De Pascale dell’Unione province italiane (Upi) ha chiesto in audizione e davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera lo slittamento dello svolgimento delle elezioni comunali al mese di ottobre 2020 perché "impatta anche sulle elezioni degli organi di governo delle Province che sono in scadenza nel corso del 2020". Secondo quanto ha precisato Michele De Pascale nel periodo tra il mese di agosto e il mese di dicembre sono in scadenza i mandati di otto presidenti di Provincia e 25 Consigli provinciali e "c'è bisogno che il voto avvenga dopo che le elezioni comunali". Per le Province il presidente dell’Upi ha proposto un election day a distanza di 90 giorni dal voto per le comunali. (Rin)