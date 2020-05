Coronavirus: Zinzi, De Luca preveda contributo affitto palestre e centri sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevedere per i titolari delle palestre un contributo a fondo perduto sull'affitto per questi tre mesi di chiusura dei centri. È la proposta che il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi ha formalizzato in una missiva inviata al presidente De Luca e avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. Interventi a favore dello sport". La proposta è estesa anche ai centri fitness e sportivi, a centri e studi di personal trainer anche gestiti ad Asd e Ssd e prevede poi anche l'adozione di un voucher di 100 euro da destinare ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni, per famiglie con reddito più disagiato che potrebbero essere utilizzati anche per i centri estivi o nell'augurabile ipotesi della riapertura delle piscine. "In vista della Fase 2 in Campania - ha spiegato Zinzi - è opportuno pensare a misure di alleggerimento economico per i titolari delle palestre e centri sportivi. La maggior parte di loro sostengono costi di affitto e di gestione molto elevati che ad oggi, con il fermo dell'attività, sono diventati insostenibili. In questo senso un contributo a fondo perduto di almeno il 40 per cento e con un massimale fino a 1.500 euro può rappresentare un concreto aiuto per una categoria di imprenditori così duramente penalizzata", ha concluso il consigliere campano. (Ren)