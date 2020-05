Coronavirus: Rispoli e Santoro (Fd'I), istituire un fondo anti-usura a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santoro e Rispoli hanno continuato: "Questa mattina, proprio in relazione a queste nuove fasce di povertà, abbiamo denunciato uno sviluppo notevole del fenomeno dell'usura fortemente connesso a questo lockdown e rappresentato la nostra preoccupazione per una pratica che da sempre viene gestita dalla malavita organizzata. L'attuale grave carenza di liquidità favorisce la criminalità mafiosa che, come recentemente sottolineato anche dal procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, ha un patrimonio straordinario, che intende reinvestire e canalizzare offrendo prestiti con forme persuasive agli imprenditori più in difficoltà che in questo momento sono tanti. Per di più, i ritardi accumulati dalle istituzioni, nella liquidazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, e soprattutto, dei prestiti senza garanzie fino a 25 mila euro introdotti del decreto Liquidità, favoriscono inevitabilmente il ricorso agli strozzini". Quindi hanno concluso: "Una situazione, che come abbiamo ribadito agli amministratori presenti, il Comune di Napoli, ha il dovere sociale di farsi carico garantendo una ripresa economica nel segno della legalità". (Ren)