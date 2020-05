Campania: Confesercenti, ad Avellino il lockdown è iniziato a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono cinque mesi che non montiamo le nostre bancarelle, restando a casa senza lavorare. Il lockdown ad Avellino è iniziato a gennaio, quando il sindaco della città, probabilmente, aveva già previsto quello che stava per accadere, e per questo con un'ordinanza contingibile ha chiuso l'area mercatale lasciandoci senza lo spazio dove andare a vendere. Siamo in grandissime difficoltà economiche, ma confidiamo nella giustizia". Così, Giuseppe Innocente, della Confesercenti/Imprenditori Irpini, ha commentato la decisione del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, che ha accolto, nell'udienza odierna, la richiesta di rinvio della discussione intorno alla domanda cautelare proposta dai commercianti ambulanti in merito alla destinazione del mercato bisettimanale del comune di Avellino.(Ren)