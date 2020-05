Coronavirus: Sapignoli (Lega), Napoli investa su welfare per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare un aumento della povertà e delle disuguaglianze ed assicurare condizioni di lavoro sicure, in primis sarebbe cruciale garantire il rafforzamento del sistema dei congedi, in modo tale da raddoppiare ed incrementare l'intervento previsto a livello straordinario per il Covid-19". Lo ha detto Simona Sapignoli, coordinatore della Lega di Napoli, in una nota: "È auspicabile poi, che siano predisposti ulteriori bonus, anche comunali, per servizi di baby-sitting. In ottica welfare vi è bisogno di predisporre ticket gratuiti per l'utilizzo di mezzi pubblici e buoni pasto mensili per partita Iva e liberi professionisti, da spendersi solo ed esclusivamente presso le tavole calde e ristoranti indicati, al fine di sostenere anche i ristoratori". (segue) (Ren)