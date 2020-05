Coronavirus: Iovino (M5s), chi vuole voto a luglio pensa solo a lucrare elettoralmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimettere in discussione la decisione del governo di spostare il voto a ottobre equivale a calare la maschera del paladino della salute di tutti e mostrare, una volta per tutte, il volto di chi punta ad andare all'incasso approfittando del consenso guadagnato grazie alla vetrina dell'emergenza sanitaria. Come Movimento 5 Stelle non consentiremo mai che si metta a repentaglio la salute di tutti per l'opportunismo di pochi". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Luigi Iovino che ha aggiunto: "Andare al voto in estate vuol dire non solo non tener conto dei rischi legati al contagio che, nel migliore degli auspici, non sarà debellato per quella data. Ma significa anche ledere i principi di democrazia, non dando ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente chi votare attraverso un'approfondita conoscenza dei candidati e dei loro programmi, tenuto conto delle difficoltà e delle limitazioni della campagna elettorale. Quanto ai listini bloccati, non consentiremo mai che i cittadini siano rappresentati da un nugolo di nominati dalle sezioni di partito, a scapito degli eletti dal popolo".(Ren)