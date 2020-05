Napoli: Nappi, riattivare pagamenti su strisce blu è brutto segnale del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riattivazione del pagamento delle strisce blu dopo il lockdown è un brutto segnale. E' evidente che l'unico interesse, anche del Comune di Napoli, che durante la quarantena aveva sì introdotto la sosta libera ma solo per alcune categorie professionali impegnate nell'emergenza, è fare cassa e a farne le spese, ancora una volta, saranno i lavoratori". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto che ha aggiunto: "Invece di prevedere la possibilità di alleggerire le maglie delle sanzioni per andare incontro alle difficoltà economiche di molti cittadini durante questa fase emergenziale, le istituzioni locali pensano a come mettere le mani nelle tasche dei cittadini". Nappi ha concluso: "Chiediamo a tutti i comuni della regione di prorogare il pagamento della sosta auto almeno fino a quando non avranno riaperto tutte le attività commerciali e di azzerare le contravvenzioni degli ultimi due mesi".(Ren)