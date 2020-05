Coronavirus: Lamberti (Federlab Campania), test sierologici fondamentali per ripresa rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i test sierologici ci sono due strade: quelli che sono acquistabili in farmacia, e poi quelli fatti in laboratorio, che danno una valutazione molto più specifica". Lo ha dichiarato Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Campania, durante la trsmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Il test sierologico - ha spiegato Lamberti - in nessun caso da la diagnosi di presenza del virus, ma solo la presenza degli anticorpi, sviluppatisi quando si entra a contato con il virus. E' necessario poi fare un controllo con un tampone per comprendere se il virus è ancora presente nell'organismo. Per il test sierologico stiamo facendo un'azione nazionale per contenere i costi, facendo in modo che i singoli fornitori facciano un'offerta: contenendo i costo di acquisto si conterrà anche il costo di vendita. E' assolutamente indispensabile fare questo test, soprattutto per le aziende e per una ripresa più rapida", ha concluso il presidente di Federlab . (Ren)