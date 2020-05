Decreto imprese: Moretta e Maresca, saldare debiti pregressi con nuovo indebitamento è meccanismo perverso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fabrizio Russo presidente dell'Ordine di Benevento: "C'è l'esigenza di far convivere due necessità: quella di erogare rapidamente liquidità alle imprese in sofferenza, e quella di trovare strumenti adatti per impedire che la malavita riesca a inserirsi nelle procedure previste dal Decreto liquidità per trarne vantaggio economico. E' evidente che il ruolo dei commercialisti diventa sempre più centrale per il raggiungimento dei due obiettivi". Ruolo sottolineato anche da Francesco Tedesco, presidente dell'Ordine di Avellino: "Gli Ordini provinciali della Campania stanno offrendo un servizio ai colleghi, alle aziende e ai cittadini per districarsi nelle misure previste dal Decreto liquidità e in quelle regionali. In un momento di grandi difficoltà, che in un tessuto socio economico come il nostro vogliono dire anche estremo rischio criminalità, il nostro ruolo deve essere quello di presidio di legalità". Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dell'Ordine di Caserta Luigi Fabozzi: "Il dialogo con gli istituti di credito per i finanziamenti previsti da governo ed enti locali ci consente di sensibilizzazione il mondo bancario sulle esigenze delle imprese. A tutti compete un ruolo sociale che deve prevalere rispetto a quelli che possono essere interessi personali e istituzionali". Per Giuseppe Crescitelli, presidente dell'Ordine di Torre Annunziata: "Il termine liquidità da 60 giorni è ormai sinonimo di bisogno di energia per la ripartenza. Siamo in piena pandemia economica e finanziaria, non solo sanitaria. Serve un patto con gli istituti di credito per fugare tutti i dubbi e dare certezze alle aziende su quando ci saranno le liquidazioni delle misure previste dal governo. C'è bisogno di linfa nuova e vitalità finanziaria, altrimenti sarà il collasso". (segue) (Ren)