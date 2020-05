Regionali: Rostan e Vitiello (Iv), no a liste bloccate in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia Viva è contraria a qualsiasi ipotesi di modifica della legge elettorale per le prossime elezioni regionali in Campania che preveda listini bloccati". Lo hanno dichiarato Michela Rostan e Catello Vitiello, deputati campani di Italia Viva. "In questa delicatissima fase storica per il nostro Paese - ha proseguito Rostan - il rapporto tra politica e cittadini deve essere ancora più saldo e la partecipazione deve essere incentivata e non mortificata. Togliere agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i loro rappresentanti in Regione sarebbe un segnale decisamente negativo. A chi giustifica questa scelta con motivazioni legate alla tutela della salute degli elettori rispondiamo che l'esercizio del diritto di voto può essere articolato su più giorni aumentando anche il numero dei seggi elettorali per limitare assembramenti". Non vorremmo mai che qualcuno utilizzasse biecamente l'emergenza coronavirus per trovare corsie preferenziali per accedere a scranni che spettano a chi sa conquistarseli con il consenso reale e non con quello millantato e auspichiamo che in Consiglio regionale un'eventuale discussione sul cambio del sistema elettorale venga fatta alla luce del sole, senza ordini del giorno o proposte di modifiche presentate all'ultimo momento", hanno concluso Rostan e Vitiello.(Ren)