Turismo: Ferrandino (sindaco Ischia), primo giugno possibile data di apertura (2)

- "La nostra è una sofferenza analoga a tutti i luoghi che vivono di turismo - ha aggiunto Ferrandino - il nostro motore economico è fermo e va messo in moto. Già stiamo lavorando per consentire la fruizione del nostro mare e del nostrano spiagge a tutti gli ospiti che sceglieranno la nostra isola. Abbiamo già selezionato un numero di stabilimenti in gradi di poter accogliere, in tutta sicurezza, i turisti. Si sta richiedendo in tutti i tavoli di confronto delle regole certe che non ospedalizzino i siti balneari. Trovo interessante quanto si sta riannunciando rispetto al decreto di Maggio, dove si parla di bonus o credito di imposta per le spese turistiche per coloro che decideranno nell'estate 2020 e 20121 di passare le vacanze in Italia. Dobbiamo passare la nottata, ma penso che gli italiani hanno la capacità di tirare la cinghia e di superare tante difficoltà. E' un approccio non assistenzialista, vogliamo lavorare", ha concluso il sindaco di Ischia. (Ren)