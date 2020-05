Coronavirus: Iovino (M5s), 200 mln per zone rosse, Saviano tra i Comuni beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una dotazione da parte del nostro governo per i comuni che stanno particolarmente risentendo gli effetti della recessione economica provocata dall'emergenza sanitaria". Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "L'ultima misura - ha spiegato Iovino - è relativa ai territori che, per l'individuazione di particolari focolai di contagio, sono stati oggetto di ordinanze per l'istituzione di 'zone rosse'. Tra i comuni beneficiari, quelli campani di Saviano (Na), Lauro (Av), Paolisi (Bn) e Ariano Irpino (Av), a cui sarà destinata una quota parte dei 200 milioni messi a disposizione dal ministero dell'Economia per tutti i comuni soggetti a restrizioni importanti per situazioni emergenziali di particolari gravità. Sono soddisfatto che territori che conosco bene e che so quanto stiano soffrendo per una dura recessione che colpisce molte famiglie dei rispettivi territori, possano beneficiare di un nuovo fondo che si aggiunge ai primi importanti aiuti economici che sono stati distribuiti a tutti i Comuni. Ringrazio la viceministro Laura Castelli che ha voluto fortemente questo provvedimento. Sarò a disposizione fin da ora degli enti comunali destinatari di questa misura e vigilerò affinché il sostegno alle famiglie venga erogato nel più breve tempo possibile". "In una fase così drammatica – ha concluso Iovino - non possiamo permetterci neppure un giorno di ritardo". (Ren)