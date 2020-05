Decreto imprese: Moretta e Maresca, saldare debiti pregressi con nuovo indebitamento è meccanismo perverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il Decreto liquidità adottato dal governo ha due enormi limiti: agisce solo sull'indebitamento delle imprese con l'erogazione di nuovi prestiti garantiti dallo Stato o la rinegoziazione di quelli già erogati, appesantendo la già critica situazione in cui versano le aziende. Sostituire un fatturato con nuovo debito è sbagliato". Questo il parere del presidente dell'Ordine dei commercialisti ed Esperti contabili di Napoli, Vincenzo Moretta, espresso nel corso del webinar "Decreto liquidità, banche e commercialisti a confronto" organizzato dagli Ordini provinciali campani. "Le imprese con sofferenze - ha proseguito il presidente dell'Odcec Napoli - sono escluse dalle misure previste dal governo. Proprio quelle che hanno bisogno di ossigeno e dovrebbero essere aiutate con finanziamenti a fondo perduto, come avvenuto ad esempio in Regione Campania. Sono sicuro che a livello nazionale stiano già lavorando per superare queste criticità che stanno ostacolando la ripartenza". A sostegno della tesi di Moretta è intervenuto Catello Maresca, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli: "La nuova proiezione di legalità dei commercialisti con la loro azione importante di contrasto al crimine consente di arginare le velleità delle organizzazioni mafiose che trovano terreno fertile proprio nei momenti di crisi generale". "Il momento è drammatico - ha aggiunto Maresca - La crisi non è solo sanitaria ma anche economica, sociale e criminale. La ripresa del Paese deve affrontare le criticità contabili cercando di aiutare gli imprenditori. Saldare i debiti precedenti per accedere a nuovo indebitamento è un meccanismo che può attivare circuiti viziosi all'interno dei quali i clan, che di liquidità ne hanno, possono facilmente inserirsi". La necessità di fare chiarezza sul decreto liquidità e di mantenere il dialogo con gli istituti di credito è stata evidenziata da tutti i presidenti degli Ordini provinciali.