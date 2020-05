Decreto imprese: Moretta e Maresca, saldare debiti pregressi con nuovo indebitamento è meccanismo perverso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Ranieri, presidente dei commercialisti del Nolano lancia un appello: "E' fondamentale il confronto tra commercialisti e i principali istituti di credito per sviscerare tutte le problematiche relative al Decreto liquidità. Non c'è tempo ulteriore da perdere perché le imprese sono allo stremo e c'è bisogno di liquidità". Sul fronte degli istituti di credito la volontà di collaborare è forte. Il segretario della Commissione Abi Campania, Angelo Menichini, ha fornito due numeri importanti: "Da quando è stato aperto il Fondo di garanzia sono pervenute 82.150 domande da parte delle aziende per un ammontare di circa 5 miliardi di euro di finanziamenti. Si tratta di numeri che parlano da soli per valutare l'impatto del Decreto liquidità nella nostra realtà economica". Uno dei temi più rilevanti è stato quello dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Decreto per colmare debiti pregressi. Angelo Cammarota, direttore area Imprese Campania di Intesa San Paolo è stato chiarissimo: "Per Intesa San Paolo è stato fatto espresso divieto di utilizzare i fondi 25mila euro per estinguere esposizioni precedenti con la banca e se quest'ultima avesse fatto sconfinare consigliamo di erogare con assegno circolare o erogare su altra banca per evitare rischio di rientro. La nostra posizione è estremamente chiara e netta". (segue) (Ren)