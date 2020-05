Coronavirus: Rispoli e Santoro (Fd'I), istituire un fondo anti-usura a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamani, presieduta dal vicesindaco, Enrico Panini, e dall'assessore al Lavoro, Monica Buonanno, si è svolta la cabina di regia per l'emergenza del Comune di Napoli con la partecipazione di tutti i partiti presenti in consiglio comunale. In rappresentanza di Fratelli d'Italia, abbiamo proposto all'ente di attivare un fondo antiusura e di solidarietà, utilizzando la parte residua dei 7,3 milioni di finanziamenti statali confluiti nel Fondo Comunale di Solidarietà o di rimodulare la programmazione del Pon Sicurezza, per piccoli prestiti a zero tasso di interessi per chiunque sia vittima dell'usura o si trovi nelle condizioni di diventarlo, versi in stato di bisogno". Lo hanno affermato il portavoce cittadino e il componente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Andrea Santoro e Luigi Rispoli che hanno aggiunto: "L'attuale situazione socio economica che sta vivendo la città di Napoli è di una gravità assoluta perché alle tradizionali fasce del disagio sociale oggi si aggiunge quella di una serie di piccoli imprenditori, per lo più commercianti ed artigiani, che probabilmente alla fine di questo periodo di chiusura causa coronavirus non riusciranno più a riaprire le loro botteghe". (segue) (Ren)