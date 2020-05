Coronavirus: M5s, subito un'inchiesta su contagi a Villa Mercede di Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque morti, la quasi totalità degli operatori sanitari contagiati e il rischio di estendere il focolaio del contagio all'intera isola di Ischia. Il caso gravissimo di Villa Mercede è frutto di un'incredibile catena di errori riconducibili a una gestione irresponsabile della dirigenza della Asl Napoli 2 Nord, che ha disatteso tutte le prescrizioni ministeriali e dell'istituto superiore di Sanità". Lo hanno affermato in una nota i consiglieri regionali campani del M5s Valeria Ciarambino e Gennaro Saiello che hanno annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione sui fatti. I due esponenti del M5s hanno spiegato: "La Rsa di Serrara Fontana è stata gestita senza alcuna considerazione del fatto che gli ospiti siano persone anziane e per la gran parte affette da patologie, anche gravi, di vario tipo. Categoria per la quale contrarre il virus diventa letale. Per questo diventa ancor più incomprensibile l'aver consentito il rientro di una paziente dall'ospedale di Pozzuoli sottoponendola al solo del test sierologico, che ha dato come esito un falso negativo, e non a un tampone, come stabilito dalle prescrizioni ministeriali e che ha dato esito positivo post mortem e quando oramai il contagio era diffuso tra lavoratori e ospiti". (segue) (Ren)