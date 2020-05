Coronavirus: Di Scala (FI), ordinanze in Campania illegittime, chiederemo risarcimento danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ordinanze regionali con le quali De Luca ha chiuso bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie o rosticcerie, sono illegittime: sono disposizioni sproporzionate rispetto allo scopo del contenimento dei contagi che poteva essere garantito consentendo una ben precisa e disciplinata attività di consegna a domicilio. Ora, queste attività gravemente danneggiate vanno risarcite". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha aggiunto: "Parliamo di un atto e quindi di indennizzo dovuto che probabilmente scongiurerà una prevedibile pioggia di ricorsi con richiesta di risarcimento. La nostra preoccupazione è soprattutto quella di restituire diritti e fiducia agli imprenditori sani che vogliono riaprire ma non sono ancora nelle condizioni giuste, anche psicologiche, per poter ricorrere ai prestiti con garanzia statale rischiando quindi di dover chiudere una volta e per tutte". Quindi ha concluso: "Il nostro obiettivo è anche quello di scongiurare l'impoverimento di uno dei segmenti più attivi del nostro tessuto produttivo ed in particolare del nostro turismo".(Ren)