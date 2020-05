Napoli: esplosione e incendio alla fabbrica Adler di Ottaviano, ci sono feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosione alla fabbrica Adler Plastic di Ottaviano, in provincia di Napoli. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio che è seguito all'esplosione stessa. Ci sarebbero diversi feriti, due uno dei quali in maniera gave, ma sono ancora in corso le operazioni di soccorso al termine delle quali si potrà avere un quadro più limpido della situazione. Dall'incendio si è sprigionata una densa nube di fumo nero. (Ren)