Coronavirus: Grant (Lega), altro che trionfalismi, la Campania non sa gestire fondi europei

- "Una politica di trionfalismi e di annunci di aiuti, per provare a mascherare quello che realmente sta accadendo in Campania: ovvero l'incapacità totale nella gestione delle risorse europee". Lo ha affermato in una nota l'eurodeputato della Lega Valentino Grant, che ha aggiunto: "la rilevazione sull'avanzamento della spesa dei fondi comunitari al 31 dicembre 2019 ci dimostra che la Regione Campania non aveva avviato progetti per oltre il 15% dei fondi assegnati". Grant ha spiegato: "Con il 2020 si conclude il settennato di programmazione dei fondi 2014-2020 che la Regione avrebbe dovuto già spendere. Parliamo di risorse europee, che altro non sono che soldi dei contribuenti italiani, visto che l'Italia è contributore netto al bilancio Ue". Quindi ha concluso: "A conti fatti in Campania non ci sono primati, neppure quello dei sostegni pro capite per fronteggiare l'emergenza Covid-19, dato che sul podio c'è la Sardegna". (Ren)