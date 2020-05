Turismo: Ferrandino (sindaco Ischia), primo giugno possibile data di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo accolto l'annuncio del presidente De Luca con gioia, perché tali provvedimenti ci indirizzano sempre più verso la normalità". Lo ha dichiarato Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, a Radio Crc. "L'ultima ordinanza del presidente - ha spiegato - rinviava sempre di più la stagione turistica del 2020, cosa che ci ha preoccupato non poco, ma l'evoluzione dei contagi ha consentito la rivalutazione di quel provvedimento, concedendo ai cittadini di poter tornare alle isole. Abbiamo rilevato, già con l'avvio della Fase 2, un aumento di viabilità, ma il traffico è enormemente al di sotto rispetto alle medie stagionali: siamo ad un quarto in termini di circolazione. Va fatta un'azione importante sui porti, sia di partenza che di arrivo, attraverso controlli che evitino di far arrivare sulle nostre isole persone che presentano delle problematiche. L'isola di Ischia, assieme ai comuni di più alta valenza turistica nazionale, ha fatto una riunione dove, oltre a ribadire la necessità di regole certe per sostenere l'economia enormemente ridotta, abbiamo chiesto la definizione di una data certa per l'inizio di una stagione turistica: il primo giugno sarà la data che determinerà l'apertura dei siti balneari. Dobbiamo regolarci in relazione a quelle che saranno le disposizioni nazionali; ad oggi abbiamo i confini come tutti gli altri Paesi europei, ma speriamo che la curva di contagio scenderà così tanto da poter dare la possibilità di avere un'affluenza turistica nelle nostre città". (segue) (Ren)