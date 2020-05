Ambiente: La Mura (M5s), fiume Sarno, lockdown per chi inquina duri per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via gli imprenditori disonesti dalla nostra Terra. Non li vogliamo. Il fatto che il fiume Sarno dopo pochi giorni dalla riapertura delle attività sia tornato ad essere palesemente inquinato è altamente significativo e deve provocare una reazione forte da parte di tutti". Così Virginia La Mura, senatrice capogruppo Movimento 5 stelle in commissione Ambiente. "Il ministro Sergio Costa ha già attivato i carabinieri del Noe per le indagini - ha proseguito La Mura - Ma è la Regione Campania che deve farsi carico dei controlli e verificare le autorizzazioni delle aziende. Vincenzo De Luca sapeva benissimo che sarebbe successo e doveva richiedere i documenti autorizzatori degli scarichi delle acque industriali, i certificati di analisi, copia di eventuali rapporti negativi prodotti da Arpac e quelli dei carabinieri prodotti durante i controlli di routine, copia del Mud, relazione tecnica sull'andamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori delle industrie e poi mettere anche alle strette i consorzi che gestiscono la depurazione delle acque industriali di Montoro-Solofra. Tutti dovremmo anche sapere se Arpac ha trovato irregolarità e quali! E poi cosa dicono i dati del monitoraggio delle acque del fiume? La Regione ha tutti gli strumenti per il controllo degli scarichi che sono di sua competenza. Guardare con i nostri occhi il fiume trasparente, cosa che pensavamo non avremmo mai potuto vedere, ci dà una speranza e allo stesso tempo ci dà la forza di combattere più di prima. La capacità di autodepurazione della natura è straordinaria ma non basta. Dobbiamo agire in fretta e chiudere per sempre le fabbriche che inquinano, che per loro il lockdown duri per sempre. Adesso basta", ha concluso La Mura. (Ren)