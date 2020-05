Decreto imprese: Moretta e Maresca, saldare debiti pregressi con nuovo indebitamento è meccanismo perverso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E Matteo Germano, direttore area Impresa di Benevento di Intesa San Paolo, ha aggiunto: "Il grosso delle richieste che stanno arrivando rientrano nell'ambito del 25 per cento del bilancio ultimo depositato. Al momento non risultano cumuli di domande di 25mila euro. È ovvio che misure sono cumulabili con altri finanziamenti. La peculiarità del finanziamento sta nella inderogabilità del periodo di pre ammortamento del finanziamento periodo di preammortamento fino a 24 mesi noi abbiamo chiesto che arrivi a 36 mesi e che non vada a rimborsare precedenti esposizioni del richiedente". Delle difficoltà del sistema bancario ha invece parlato Felice delle Femmine, direttore generale della Banca popolare di Torre del Greco: "Il sistema bancario è sottoposto a varie forme di stress. Il controllo che si sta avendo oggi per gestire con efficacia del timing su queste misure è molto serrato. Il ruolo dei commercialisti è fondamentale per snellire le procedure e alleggerire anche il carico che si sta abbattendo sulle banche che, in molti casi, fanno anche consulenza a distanza per sopperire alle carenze di informazione. Bisogna far presto ma ci sono iter che vanno rispettati". (Ren)