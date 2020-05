Campania: Zinzi, interrogazione sui costi del covid hospital di Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In più di un'occasione abbiamo rilevato come sarebbe stato più utile e meno dispendioso riadattare altre strutture già esistenti. Non siamo stati ascoltati. La scelta dell'ospedale modulare a Caserta comporterà ulteriori spese per il servizio sanitario regionale per la copertura del servizio ospedaliero e difficoltà logistiche, dal momento che per sottoporre i pazienti ad esami specialistici sarà necessario il trasporto tramite autoambulanza". Lo ha dichiarato in una nota Gianpiero Zinzi, consigliere regionale campano del centrodestra che ha annunciato un'interrogazione a proposito: "Adesso De Luca spieghi in dettaglio quali sono stati i costi, comprensivi di quelli per il personale, e come sarà utilizzato l'ospedale modulare una volta che la pandemia sarà definitivamente vinta, per evitare di ritrovarci con questi prefabbricati abbandonati in un parcheggio e i nostri ospedali ancora bisognosi di interventi".(Ren)