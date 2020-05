Coronavirus: Ambrosino (sindaco Procida), ci siamo difesi bene e continueremo a farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fortunatamente, nella nostra isola abbiamo avuto solo due contagi molto lievi, quindi i danni sono stati contenuti". Lo ha dichiarato Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida (Na) a Radio Crc. "Condivido il movimento graduale di apertura - ha proseguito Ambrosino - il governatore sta conciliando bene le aperture, che devono andare di pari passo con i collegamenti marittimi. Questo rientro dei nostri concittadini deve essere accompagnato dall'aumento dei collegamenti, altrimenti andremo in difficoltà. L'economia proicidana non è basata principalmente dal turismo, abbiamo molti lavoratori marittimi, quindi l'impatto si è sentito nettamente meno rispetto a Capri e Ischia. Abbiamo, sicuramente, risentito della mancata Pasqua, soprattutto durante il venerdì santo, ma speriamo che, a partire da giungo in poi, riusciremo a recuperare, avendo delle spiagge adatte a mantenere tutte le azioni di protezione. Questa estate sarà l'occasione di riscoprire tante bellezze che abbiamo vicino a noi. L'economia dell'isola offre una minima occasione, non saremo mai affollati, come mai lo siamo stati, ma per gli altri mi rendo conto che la situazione sarà differente. Noi ci difenderemo meglio in questo scenario. Abbaiamo dato l'okay ai pescatori sportivi di fare manutenzione alle barche, ma credo che, a partire da settimana prossima, riusciranno a pescare un'intera giornata. Gradualmente ci avvieremo alla normalità. Ci siamo difesi bene, quindi siamo sereni e riusciremo ad affrontare questo Fase due nei migliore dei modi", ha concluso il sindaco. (Ren)