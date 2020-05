Coronavirus: Toti (Conferenza Regioni), il parlamento ripristini finestra elettorale a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cinque Regioni, ha spiegato Toti, preferirebbero votare in estate, in particolare nella seconda o terza settimana di luglio che, “al momento sembra la più sicura”. Toti sostiene che se la fase di riapertura del Paese procederà come sembra, in base alle previsioni epidemiologiche e sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, “sarebbe uno iato molto profondo tra doveri e diritti costituzionali se da giugno ai cittadini venisse richiesto di andare al lavoro, spostarsi su un autobus, pagare le tasse, pagare il mutuo e dopo di che non poter votare”. Naturalmente, ha aggiunto Toti, questa finestra estiva, che consentirebbe almeno un mese pieno di campagna elettorale, sarebbe da verificare sulla base dello scenario dell’epidemia. “Ma secondo noi - ha aggiunto - sarebbe imprudente un rinvio in autunno, quando molti prevedono un ritorno di fiamma del contagio e comunque in una finestra di cui non abbiamo una sostanziale visibilità”. Votare in ottobre o novembre - ha fatto inoltre notare Toti - porterebbe a uno slittamento di quasi 12 mesi della legislatura, “un rinvio così lungo mai verificato nella storia della Repubblica”, ha ricordato Toti, “anche se al momento non possiamo escluderlo in ogni caso”. Il vice presidente della Conferenza delle Regioni ha chiesto quindi al Parlamento di ripristinare il testo iniziale del decreto emendato dalle Regioni, che prevede tra l’altro il voto all’estero degli italiani che non possono tornare in patria per le consultazioni il voto in due giorni, anche il lunedì, per evitare l’affollamento ai seggi. (Rin)