Piemonte: Regione, 7 milioni e mezzo per lo sport

- “Con l’approvazione del Piano Triennale Sport la Regione Piemonte scende in campo al fianco delle realtà sportive del territorio, colpite da una grave emergenza economica dovuta alla pandemia in corso". Lo afferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Sono più di sette milioni e mezzo di euro i fondi trovati per mettere in atto misure emergenziali, per l’adeguamento degli impianti e per far ripartire le attività sportive - aggiunge - . Un punto di partenza per studiare insieme un percorso che ci torni a far vedere un possibile futuro di normalità”. Per la prima misura, "emergenza sport", sono stati stanziati 4.350.000 euro: serviranno per intervenire a favore delle associazioni sportive e delle federazioni per sostenerle nelle spese fisse che hanno dovuto sostenere in questo periodo di chiusura, al fine di mantenere una attività diffusa sul territorio e permettere ai cittadini di riprendere le attività sportive. La seconda misura, da 2.220.000 euro, è invece relativa all'adeguamento degli impianti: si interverrà a favore delle associazioni sportive e delle federazioni per sostenere le spese di adeguamento delle strutture alle nuove necessità di distanziamento sociale e sicurezza. Terza misura, da un milione, è invece "lo sport riparte": un sostegno alle manifestazioni sportive di fine anno. (Rpi)