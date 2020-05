Bullismo: Falco (Corecom Campania), giovani si affidino a Istituzioni per difendere loro libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Ivana Nasti, direttore Servizio ispettivo dell'Agcom durante il webinar ha sottolineato di credere nell'importanza di "agire con un'attività di prevenzione e conoscenza, da parte dei ragazzi e delle loro famiglie, sui rischi che bullismo e cyberbullismo portano con sè. Serve un lavoro di squadra, necessario per instillare nei giovani comportamenti corretti per un utilizzo costruttivo della rete". Per Domenico Coppola, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Can. Samuele Falco: "E' difficile individuare la linea sottile che separa l'esuberanza adolescenziale dai comportamenti lesivi della dignità personale. Famiglie distratte, bisogno di protagonismo, esclusione sociale e stereotipi negativi diffusi sono gli elementi che determinano il fenomeno del bullismo, una nuova modalità di prevaricazione". Nicola Pasquino, presidente del Rotary Napoli Angioino che durante il webinar ha dato il suo contributo, ha evidenziato: "L'impegno del Rotary è di affiancare il Corecom, l'Agcom e le scuole nel difficile compito di contrastare il bullismo e il cyberbullismo i nostri soci intendono mettere la loro professionalità a servizio di questa battaglia". Per indebolire bullismo e cyberbullismo occorre "Lavorare sul bullo, sulla vittima e sulla classe", ha sottolineato Giovanna D'Apolito, psicologa e psicoterapeuta rivolgendosi ai ragazzi: "E' importantissimo modificare i comportamenti dei compagni che restano in silenzio, per aumentare la rete di protezione intorno a chi ha subito atti di bullismo". Si rivolge alle vittime e ai bulli con un'esortazione Valentina Varano, avvocato penalista: "Se sei vittima di cyberbullismo non sei solo. Denuncia, i tuoi aguzzini che saranno puniti. Se sei autore di atti di cyberbullismo sappi che la Polizia postale ti segue, trova tutto quello che hai scritto e sarai sottoposto ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale per i minorenni". (Ren)