Napoli: Santoro e Ronghi (Fd'I), stop Ztl e rafforzare Tpl con convenzione taxi e Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sospensione della Ztl a Napoli, apertura della funicolare di Mergellina, rafforzamento del trasporto pubblico locale convenzionando taxi e Ncc per corse multiple, controllo da parte della Polizia municipale e delle Forze dell'ordine alle fermate a rischio e nelle aree più disagiate per non lasciare soli i conducenti di linea dell'Anm". Lo hanno proposto il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Andrea Santoro e il dirigente di Fratelli d'Italia Salvatore Ronghi, durante la riunione della cabina di regia interpartitica sui trasporti del Comune di Napoli. "Se il trasporto pubblico a Napoli ha retto nella prima giornata della cosiddetta fase 2 - hanno dichiarato i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni - è stato perchè i napoletani hanno preferito passeggiare invece di ricorrere ai mezzi pubblici. In un quadro prospettico bisogna, invece, potenziare il servizio di trasporto su ferro con l'aumento dei treni della metropolitana linea 1 ma anche del servizio su gomma. La 'coperta' è sicuramente corta e non può funzionare il sistema del potenziamento delle line urbane a discapito delle linee di quartiere. Le periferie non possono essere abbandonate dal servizio pubblico di trasporto; da qui la nostra proposta, in particolare, di sospendere la Zrl nel centro della città e procedere a convenzionare i taxi e il servizio Ncc per corse multiple a sostegno dell'insufficiente disponibilità di autobus da parte dell'Anm", hanno concluso Santoro e Ronghi. (Ren)