Coronavirus: De Luca, non arriveranno extracomunitari, disposti più controlli su chi già vive in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Castelvolturno abbiamo dato indicazione all’Asl di moltiplicare i controlli sugli immigrati che sono andati a lavorare. Ne approfitto per chiarire ancora una volta: alcuni irresponsabili per fare demagogia hanno parlato dell’arrivo di 20mila extracomunitari tra Casertano e Piana del Sele: è un’idiozia. Abbiamo detto che avremmo fatto controlli aggiuntivi su chi già vive e lavora in questi territori. Non verrà nessuno: faremo il doppio dei controlli su chi già abita in questi territori”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)