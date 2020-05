Coronavirus: Piemonte, i pazienti guariti sono 6.564

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 6.564, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Questo il dato comunicato stasera dall’Unità di Crisi della Regione: 518 (numero di guarigioni invariato rispetto a ieri) in provincia di Alessandria, 267 (+6 ) in provincia di Asti, 346 (+6) in provincia di Biella, 721 (+17) in provincia di Cuneo, 538 (+1) in provincia di Novara, 3.437(+192) in provincia di Torino, 296 (+6) in provincia di Vercelli, 372(+16) nel Verbano-Cusio-Ossola, 69 (+2 ) provenienti da altre regioni. Altri 2.671 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.(Rpi)