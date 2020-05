Carceri: de Magistris, con Di Matteo a Dap boss ancora in cella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci pensavo - ha continuato il sindaco - nell'apprendere che il magistrato Mario Fresa, relatore al Csm della vergognosa sentenza di condanna disciplinare nei miei confronti, in base alla quale furono fermate per sempre indagini sui rapporti tra 'ndrangheta, politica, istituzioni, colletti bianchi e massonerie deviate, risulta, da notizie di stampa, accusato di gravi violenze nei confronti della moglie. Poco prima di questi era stata la volta del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, indagato per fatti assai gravi, anche lui negativo protagonista di vicende disciplinari ai miei danni. Elenco ancora più lungo, persone unite e determinate nel fermare uomini perbene che non facevano altro che servire lo Stato. Si sono messi in tanti e di impegno per strappare la toga. Avete raggiunto l'obiettivo, ma solo a metà. Hanno fermato la toga, il lavoro, le indagini, i processi. Ma la toga per me è un ideale, rappresenta la giustizia. L'ideale non si può strappare. È materia, ma anche spirito. Gli ideali non si possono uccidere. Esistono, rimangono, vivono, per sempre. La giustizia è più forte dell'ordine costituito che non di rado si fonda su una legalità formale ingiusta. La giustizia non deve essere esercizio di potere, ma potere per la ricerca della verità e per rendere effettiva l'uguaglianza. Senza uguaglianza sostanziale non c'è uguaglianza formale. Senza giustizia il potere è ordine non funzionale all'interesse del popolo, ma se c'è giustizia ci può essere ordine anche senza potere", ha concluso de Magistris. (Ren)