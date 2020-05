Napoli: de Magistris incontra famiglia del poliziotto ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera mi sono recato a casa della famiglia Apicella, il poliziotto barbaramente ucciso nell'adempimento del dovere". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Dopo aver già espresso nell'immediatezza della tragedia il cordoglio della città di Napoli - ha proseguito - ho voluto far visita alla moglie. In casa sono stato ricevuto da tutta la famiglia di Lino Apicella. Persone semplici, con una profonda dignità e umiltà, determinati e fermi nel pretendere giustizia. La signora Giuliana e i figli di Lino Apicella non devono essere abbandonati dallo Stato. Ma sono certo che questo non accadrà. Noi comunque staremo loro vicini e non li lasceremo mai soli. A loro il sostegno mio, della giunta e del consiglio comunale di Napoli, tutti uniti nel ricordare un poliziotto perbene", ha concluso il sindaco.(Ren)