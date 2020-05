Coronavirus: "Riparti Piemonte", approvato il ddl da 808 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato ieri, dalla giunta della Regione, il disegno di legge "Riparti Piemonte". Prevede uno stanziamento di 808 milioni per la ripartenza economica del territorio, più diverse disposizioni per semplificare le procedure amministrative. Di questi, 437 milioni sono fondi della Regione, 354 milioni sono risorse europee, 18 milioni sono la quota del fondo sanitario che spetta al Piemonte. Come spiegato ieri dal governatore Alberto Cirio, l'obiettivo è approvare in via definitiva - e rendere operativo - il ddl a metà maggio. Nel dettaglio, 45 milioni sono destinati alle famiglie e ai giovani, 172,5 al sostegno per le imprese, 67,7 milioni al commercio, 62,6 milioni all’artigianato, 68 milioni all’edilizia, 55 milioni alla sanità, 40,2 milioni all’agricoltura, 11 milioni alla cultura, 34,1 milioni al turismo, 7,5 milioni allo sport, 8,7 milioni alla montagna, 44,5 milioni alle misure ambientali (compresi i fondi per le ristrutturazioni degli immobili e l’efficientamento energetico), 23,6 milioni alle imprese cooperative, 2 milioni ai centri diurni per l’assistenza ai disabili, 40 milioni alla ricerca, 3,2 milioni alla digitalizzazione e allo smart working, 101,6 milioni alla formazione. Altri 10 milioni finanzieranno le riduzioni fiscali, mentre 11 sono destinati al fondo emergenza delle imprese (ma su questo punto è in corso una contrattazione col governo). (Rpi)