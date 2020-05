Economia: "Life", la proposta dei commercialisti per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito cooperativo di Napoli, ha affermato: "Bisogna risvegliare i consumi e i comportamenti virtuosi, ripensando anche ad un fisco diverso. E' necessaria un'opera di inclusione. Il rating umano è un modello acceleratore di questo processo perché facilita l'accesso al credito e dà liquidità a chi ne ha bisogno. Abbiamo proposto la sospensione delle rate anche per quei soggetti che non rientravano nel decreto: dare più liquidità alle famiglie significa darne di più anche alle imprese e spendere di più vuol dire recuperare consumi". Infine, Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, ha affermato: "I provvedimenti presi finora dal governo non sono sufficienti. Sono necessari finanziamenti a fondo perduto. Inoltre, quanto successo ci deve insegnare ad avere una maggiore autosufficienza e autonomia in alcuni settori produttivi". (Ren)