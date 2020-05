Campania: Colombo, in arrivo bonus per persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità - ha aggiunto il Garante dei diritti delle persone disabili della Regione Campania - il bonus sarà erogato per ciascuna persona. Il modulo, che potrete trovare sui siti ufficiali dei comuni, dovrà essere compilato e firmato. Inoltre, dovrà essere presentato dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, esclusivamente in modalità digitale. Occhio alla scadenza che non è molto lontana. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione Isse. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona”, ha concluso Colombo. (Ren)