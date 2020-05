Giustizia: Rivellini (Fd'I), Bonafede si dimetta, Csm faccia chiarezza su Di Matteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vergognosa lite fra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il giudice Antonino Di Matteo mortifica l'intero Paese". Così Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia."Tralasciando ogni commento sul ministro, che in un Paese normale non farebbe nemmeno l'usciere in un Tribunale - ha proseguito Rivellini - e che se avesse un minimo di dignità si dimetterebbe immediatamente, sorprendono le parole del magistrato. Mi chiedo come sia possibile che il giudice Di Matteo, Pm del processo sulla trattativa Stato-Mafia, abbia taciuto e addirittura collaborato per ben due due anni con un ministro della Giustizia che, a suo dire, ascolterebbe i 'consigli' di mafiosi e camorristi. Il Consiglio superiore della magistratura, organo di autotutela dei giudici, deve assolutamente intervenire indagare su quanto accaduto, chiarendo se sia stato corretto o meno il comportamento del dottor Di Matteo, che ha taciuto per due anni su questa scandalosa vicenda", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)