Coronavirus: M5s, subito un'inchiesta su contagi a Villa Mercede di Ischia (2)

- Ciarambino e Saiello hanno aggiunto: "Così come è gravissimo, in assenza di percorsi differenziati, aver continuato ad assistere i pazienti covid in maniera promiscua dagli stessi operatori che si occupavano degli anziani non ancora contagiati. Porteremo il caso in Parlamento e chiederemo l'invio dei Nas, affinché si faccia piena sulle responsabilità". Valeria Ciarambino e Gennaro Saiello, hanno annunciato di aver depositato un'interrogazione al presidente della giunta regionale della Campania, nella quale hanno chiesto: "un'inchiesta conoscitiva degli atti, delle omissioni e delle responsabilità in capo all'Asl Napoli 2 Nord e le ragioni che hanno indotto la stessa azienda sanitaria a utilizzare test rapidi non raccomandati da ministero, Oms e comunità scientifica per lo screening dei pazienti in vista dell'accettazione ai reparti". Quindi hanno concluso: "Ed è intollerabile che gli operatori sociosanitari in servizio a Villa Mercede abbiamo ben cinque mensilità arretrate. Un'offesa a chi, a rischio della sua stessa incolumità, non ha mai fatto mancare il proprio apporto in questa fase di grave emergenza". (Ren)